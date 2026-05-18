これから見頃を迎えるあやめを楽しみながら巡る、デジタルスタンプラリー「あやめまつり応援フェア デジタルスタンプラリー」が2026年4月25日〜6月30日の期間に開催中だ。【写真集】２つの「あやめまつり」と写真映えラリースポットあやめサミット加盟3市である茨城県潮来市、千葉県香取市、佐倉市に加え、ホテル日航成田も対象になる。「あやめまつり応援フェア デジタルスタンプラリー」は、対象スポットでGPS認証、または施設利