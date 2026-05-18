7人組グループ・Hey! Say! JUMPの薮宏太、4人組グループ・A.B.C-Zの橋本良亮が18日、都内で行われたミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』の公開稽古に参加。稽古後の囲み取材では、観劇に来てほしい人について語った。【写真】仲の良さが滲み出るシーンも…肩を組む薮宏太＆橋本良亮2人はそれぞれグループに所属しているが、メンバーはもちろんほかに事務所では誰に来てほしいかとい