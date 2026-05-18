「クレジットカードに海外旅行保険がついているから、旅行保険に入らなくても大丈夫」と安易に考えて旅行へ行こうとしていませんか。海外旅行中の不測の事故により、現地で骨折・手術となり600万円を請求されてしまった――そんなケースは稀ではありません。 外務省は、海外旅行保険に未加入のまま渡航し、病気やけがによる緊急移送・入院などで多額の出費を余儀なくされた日本人旅行者は数多くいる