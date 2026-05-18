東方神起のメンバー、チャンミンが日本で端正な美しさを披露した。去る5月17日、チャンミンは自身のインスタグラムを更新。【写真】チャンミン、日本で見せた輝きにメロメロキャプションには、日本語で「初めてのベルーナドームでした。MCとして参加しました。来てくださったビギストの皆さん！本当にありがとうございました。おかげさまで元気を出しながら楽しみました」というメッセージを綴り、複数枚の写真を投稿した。公開さ