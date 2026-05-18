CORTISが、世界的なブームを巻き起こしている。K-POP新人グループとしては最短期間で、アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」トップ3入りを果たし、その存在感を示した。【写真】BTS・JUNG KOOK、CORTIS楽曲をカバーアメリカ・ビルボードが5月18日、公式ホームページを通じて公開したチャート予告記事によると、CORTISの2ndミニアルバム『GREENGREEN』は、5月23日付の「Billboard 200」で3位を記録した。