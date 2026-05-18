【モデルプレス＝2026/05/18】仲野太賀主演のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）の第19話が5月17日に放送された。劇中に登場した織田信忠の弟・信孝役を演じる俳優に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「豊臣兄弟！」出演の有名サッカー選手の兄俳優◆仲野太賀主演大河ドラマ「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作目となる本作は、戦国時代のど真ん中、