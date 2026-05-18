仲のいい恋人同士であっても、時にはケンカをするもの。口論が長引いて感情的になると、思わず涙を流してしまう女性も多いはずです。そんな「彼女の涙」を見て、男性はどんな気持ちになるのでしょうか？今回は『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「ケンカ中の『彼女の涙』に対して、彼氏が内心思っていること９パターン」をご紹介します。【１】「涙はずるいよな…」と思いつつケンカを止める「納得できなくても、とりあ