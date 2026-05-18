【佐々城柑奈 金ビキニver.】 10月 発売予定 価格 通常版：22,000円 DX ver：28,600円 ノクターンのフィギュアブランド「ノクタナス」は、フィギュア「佐々城柑奈 金ビキニver.」を10月に発売する。価格は通常版が22,000円、DX verが28,600円。 本製品は、イラストレーターの楓子氏が手掛けるオリジナルシリーズより、オリジナルキャ