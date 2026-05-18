俳優・川粼麻世（６３）がＧＵコーデを披露し反響を呼んだ。川粼は１８日までに自身のインスタグラムを更新し、「ＧＵのジャージとブルゾンでお出かけ。マルシェで野菜を買ったよ」と写真をアップ。ＧＵのアイテムで上品にまとめた、大人のカジュアルコーデを披露した。この投稿には「ＧＵでお買い物されるんですか？」「麻世さんもＧＵでお買い物されるんですね」「なんかファンとしては親近感」「麻世さんが着