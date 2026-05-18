◆第１回佐賀かささぎスプリント・重賞（５月１７日、佐賀競馬場・ダート１３００メートル、良）今年創設された佐賀３歳短距離３冠の２冠目は地元佐賀の１２頭立てで行われた。単勝１・６倍で断然１番人気のラウダーティオ（牡３歳、佐賀・倉富隆一郎厩舎、父ワールドエース）が、昨年のネクストスター盛岡以来の重賞２勝目を飾った。飛田愛斗騎手との初コンビで、離れた３番手からフラクタルと一緒にスパートし、ゴール前の３