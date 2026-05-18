◆大相撲▽夏場所９日目（１８日、両国国技館）昨年、金沢学院大で全日本相撲選手権準優勝し、追手風部屋に入門した幕下最下位格付け出しの大森（追手風）が５連勝を飾った。全勝だった龍葉山（時津風）を組ませず、タイミング良く突き落とした。「踏み込んで当たろうかなと思ったけれど流れ的にああなった」と振り返った。幕下優勝の期待がかかるが、「気にせず自分のペースで取ります」と淡々。初めての西の支度部屋で土