聶家峪村で休暇を過ごす観光客。（資料写真、淄博＝新華社配信）【新華社済南5月18日】中国山東省淄博（しはく）市博山区の聶家峪（じょうかよく）という小さな村で観光業を手がける山東農縁旅游発展の責任者、黄元孔（こう・げんこう）さんは「今年の労働節（メーデー）連休（1〜5日）期間中、9棟の高級民宿は全て満室となり、客室60室の8割が予約で埋まった」と語った。連休と週末ごとに花見や果物狩り、鶏料理