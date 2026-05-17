薄着になる季節は、おしゃれを楽しみたい反面、ボディラインや下着のラインが気になることも。そんな女性たちの悩みに寄り添う新作として、AMOSTYLE BY Triumphから「カーヴィースリムブラ」が登場しました。女性らしい丸みをキープしながら、すっきり見えも叶える設計で、Tシャツや薄手トップスをもっと自信を持って楽しめる一枚♡この夏、頼れる新定番として注目したいアイテムです。 自然な丸みとすっ