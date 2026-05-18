クレイジーケンバンドは18日、公式サイトやSNSを更新し、体調不良で休養中のメンバー・河合わかばについて、31日に出演予定の「ハマフェスY167」を欠席することを発表した。公式サイトで「お知らせ」と題した文書を公開。「現在休養しております河合わかばにつきまして、本人の体調回復を最優先に、引き続き療養に専念させていただいております。次回出演の「ハマフェスY167」につきましても残念ながら出演を見合わせる判断に