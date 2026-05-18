◇ナ・リーグパイレーツ0−6フィリーズ（2026年5月17日ピッツバーグ）昨季、ナ・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したパイレーツのポール・スキーンズ投手（23）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に先発。6回途中5失点で降板し、今季3敗目を喫した。初回はターナー、シュワバー、ハーパーを3者連続三振に仕留め、抜群の立ち上がりを見せると、4回までわずか1安打と好投。ところが、5回、先頭・ガルシアへの四球