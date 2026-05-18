山本圭壱（58／極楽とんぼ）、遠藤章造（54／ココリコ）、田村淳（52）、ワッキー（53／ペナルティ）、庄司智春（50／品川庄司）からなるユニット・軍団山本が18日、都内でコントライブ『逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜』の開催会見を開いた。【写真】58歳で第2子誕生！笑顔で登場した山本圭壱紆余曲折あった軍団山本のメンバーたち。ただ、解散したのはロンドンブーツ1号2号の淳だけだった。庄司は「淳さん