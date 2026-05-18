東京都港区の気象庁日本列島は18日、高気圧に覆われ、広い範囲で気温が上昇した。気象庁によると、大分県日田市で午後0時55分、35.3度を観測。今年全国で初めて、最高気温が35度以上の猛暑日となった。19日も暑くなる見通しで、熱中症に注意が必要だ。