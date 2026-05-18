スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（21）は2年目のシーズンを終え、19日（日本時間20日）からアトランティック・コースト・カンファレンス（ACC）のプレーオフに臨む。佐々木の2年目の成績は52試合で打率・261、16本塁打、47打点。本塁打はチームトップタイ、打点はトップで打撃2冠だった。チームは27勝25敗の勝率・519でシーズン終了。19日はカリフォルニア大バークリー校と戦う。佐々木は花巻東（岩手）を卒業後にス