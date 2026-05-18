お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が率いる集団「軍団山本」が１８日、都内で、結成以来初のコントライブ「“逃亡者たち！〜」（８月９日、ＹＯＳＨＩＭＯＴＯＲＯＰＰＯＮＧＩＴＨＥＡＴＥＲ）の発表会見を開催。山本は８日に第２子が誕生後、初の公の場となった。全盛期は２００人以上のメンバーがいた軍団山本は、東京お笑いシーンの聖地だった銀座七丁目劇場で誕生。山本を筆頭に、ココリコ・遠藤章造、ペナルティ・