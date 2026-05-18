今月9日、香川県高松市の飲食店で、代金6,000円相当を支払わなかった詐欺の疑いなどで丸亀市の53歳の無職の男が逮捕されました。 【写真を見る】飲食代金6,000円相当を支払わず「お前殺すで、死ぬで」などと脅迫詐欺と恐喝未遂の疑いで無職の男（53）を逮捕【香川】 警察によりますと男は、今月9日午後11時45分ごろから翌日午前0時45分ごろまでの間、高松市の飲食店で、飲食代金を支払う意思や能力があるように装って、代金6