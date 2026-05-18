子どもの進学は本来、家庭ごとに大切にしたいプライベートな話題かもしれません。しかし職場という場で、その進路が話題に上がり、比較や噂話に戸惑うママもいるのではないでしょうか。何気ない会話のつもりでも、受け取る側にとっては大きなストレスになることもあるでしょう。『10人くらいの部署なのだけれど、子どもの進学先、毎年良い高校、良い大学に行かせて「うわぁー！」「すごい！」みたいな風潮があって。子どもが県内ト