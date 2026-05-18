飛距離が落ちたし、ミスショットも連発……。これらの不調の原因は、骨盤がガチガチに固まった「フリーズ骨盤」のせいかもしれない。このままでは、ゴルフだけでなく、腰痛や尿のキレも悪くなったりと、体に不調が出る可能性も。そこで、改善のためのエクササイズを紹介。眠っていた骨盤の動きをスムーズにさせ、芯食いショットを連発しよう！【画像】3個以上当てはまったらフリーズ骨盤の可能性大！ カチコチ骨盤チェック表準備：