7人組グループ・Hey! Say! JUMPの薮宏太、4人組グループ・A.B.C-Zの橋本良亮が18日、都内で行われたミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』の公開稽古に参加。稽古後の囲み取材では、薮の座長ぶりについての話題に。差し入れについても語った。【写真】滲み出る仲の良さ…肩を組む薮宏太＆橋本良亮今回も座長を務める薮は「僕はどちらかというと引っ張っていくタイプの座長ではなくて