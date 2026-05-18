高島屋大阪店は、ポケモンたちの“ピース”な暮らしを描いたポケピースのポップアップストア『ポケピース POP UP STORE by VILLAGE VANGUARD』を、5月20日〜6月1日に開催する。【画像多数】先行発売商品…ピカチュウ、ポッチャマ、モクロー、ニャスパー、ミミッキュなどポケピースの世界を存分に楽しめる装飾でかわいくて楽しい空間で、先行発売商品など多数のアイテムを展開する。【先行販売商品】ポケピース／ファニーフェイ