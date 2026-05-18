高市首相は政府与党連絡会議で、緊迫が続く中東情勢を受けた物価高や経済への影響に対応するため、今年度補正予算案の編成を含めて必要な対応の検討を指示したと明らかにしました。高市首相「政府としては、リスクの最小化の観点から万全の備えをとるべく、補正予算の編成を含め資金面の手当を検討するよう連休前には事務方に対して、先週には財務大臣に指示をしましたので」高市首相は補正予算案の編成検討について、中東情勢の不