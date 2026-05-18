【モデルプレス＝2026/05/18】お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が5月17日、都内で行われた「逃亡者たち！〜軍団山本スペシャルコントライブ〜」開催発表会見に出席。第2子誕生後初の公の場となった。【写真】58歳吉本芸人「なんて豪華なメンバー」大物芸人集結の娘囲んだ貴重ショット◆山本圭壱、第2子誕生後初の公の場登場家族や相方に今回のライブを知らせているかという話題になると、山本は、妻で元AKB48の西野未姫には「言