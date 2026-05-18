ひろゆきこと実業家の西村博之さんが2026年5月17日にXを更新し、政府が「必要分は足りている」と説明しているナフサが現場レベルでは不足している問題について、「卵」を例に理由を推測した。「どちらも嘘はついてない」中東情勢悪化で供給が不安定になったナフサ。政府や日本商工会議所などは「必要分は足りている」としているが、ホームセンターからはナフサを原料とするシンナーなどが入荷しなくなったり、食品包材の資材が高騰