秋田朝日放送の秋田空港カメラが捉えた白煙 18日午後0時半すぎ 秋田市河辺和田で林野火災が発生し、消防が消火活動にあたっています。 これまでのところけがをした人はいません。また近くの秋田空港を発着する空の便に影響は出ていません。 消防によりますと１８日午後０時半前、秋田市河辺和田堀切沢で木の伐採をしていた作業していた人から「森林から火と煙が見える」と通報がありました。 秋田市消防本部の消防