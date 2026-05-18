◆大相撲▽夏場所９日目（１８日、東京・両国国技館）優勝争いのトップに並んだ若隆景（荒汐）に難敵が現れた。５日目から４連勝。前に出る相撲を思い出して波に乗ってきた関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）とは過去、１勝４敗と分が悪い。柔らかい体と懐の深さに鋭い当たりが殺されている印象がある。当たって横から攻めるのが理想型だろう。星は挙がっていないが、関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）の立ち合いからの流れには安定感が出て