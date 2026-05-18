大葉がしおれない保存方法 大葉を冷蔵庫でしおれさせた経験は誰しもあるはず。今回は、大葉がしおれにくくなる保存方法をご紹介します。 瓶を使って縦にして保存 1.大葉が入るサイズの大きさの瓶に水を少し入れます。 2.大葉の軸を下にして入れます。 3.冷蔵庫で立てて保存します。水は3日に一度ほど替えれば1〜2週間しおれにくくなります。 実際にこのレシピで作った人の感想 つくれぽ（つくりましたフォトレポートの