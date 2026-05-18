週明け１８日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比３５０．１０ポイント（１．３５％）安の２５６１２．６３ポイントと続落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１１．７７ポイント（１．２９％）安の８５７９．２６ポイントと７日続落した。売買代金は１６１２億５７４０万香港ドルとなっている（１５日前場は１５１１億４９００万香港ドル）。投資家心理が悪化