アメリカのホワイトハウスは中国が2028年にかけて年間170億ドル相当のアメリカの農産物を購入することで合意したと発表しました。【映像】握手を交わすトランプ大統領と習近平国家主席ホワイトハウスは17日、米中首脳会談の合意内容などをまとめたファクトシートを公表し、トランプ大統領と中国の習近平国家主席が「建設的戦略安定関係を構築すべきだとの認識で一致した」と発表しました。また、中国が2028年にかけて年間で1