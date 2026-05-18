台湾の頼清徳総統は北京で実施された米中首脳会談に関して初めてSNSに投稿し、改めてアメリカに武器の売却を求めました。【映像】台湾の頼清徳総統 改めて米に武器売却求める頼総統は17日夜、自身のSNSで、中国本土によって繰り返されてきた大規模な軍事演習などを挙げ「地域平和と安定を損ない現状を改変する根本原因は中国にある」と批判しました。また、トランプ大統領に対し台湾海峡の平和を支援していることに感謝を述