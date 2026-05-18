栃木県上三川町の強盗殺人事件で、実行役の一部が、きのう逮捕された指示役とみられる「夫婦に頼まれた」という趣旨の話をしていることがわかりました。【映像】連行される竹前容疑者夫婦の様子横浜市の竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は14日、16歳の少年4人らと共謀して上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）を殺害した疑いが持たれています。夫婦は少年4人への指示役とみられていますが、その後の捜査