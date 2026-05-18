アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、イランに対する攻撃再開の可能性を示唆して譲歩を迫りました。【映像】イラン攻撃再開の可能性を示唆したトランプ氏トランプ大統領は17日、自身のSNSで「イランには刻一刻と時間が迫っている。速やかに動き出さなければ、何も残らないだろう」と投稿し、イランへの攻撃再開の可能性を示唆して戦闘終結に向けた交渉で譲歩を迫りました。また、トランプ大