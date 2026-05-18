革命防衛隊に近いイランのファルス通信は17日、協議に関して双方の要求内容を公開しアメリカが戦闘の賠償金の支払いを拒否したと報じました。【映像】イラン・テヘランの様子また、アメリカは核開発についてイランに400キロのウランの引き渡しを求めたうえで、核施設は1カ所のみの稼働を維持するよう要求していると伝えています。停戦については、交渉の実施を条件にしているということです。一方、イランは全ての戦線での