タレント上沼恵美子（71）が18日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。いまだ忘れられぬ悔しい食の思い出を語った。「ミックス焼きそばを注文して…」と切りだした上沼。息子のスイミングスクールの帰りに入ったお店で、上沼はミックス焼きそば、息子は別のメニューを注文。直後に入店した女子高生3人もミックス焼きそばをオーダーしたといい、「嫌な予感したのよ…ひとつのテッパンで兄ちゃんが焼くから