午後1時すぎ、東京・武蔵野市吉祥寺南町の2階建ての民泊施設で「煙が出ている」と通りかかった人から消防に通報がありました。【写真を見る】【速報】東京・吉祥寺で沿線火災 京王井の頭線が一時運転見合わせ東京・吉祥寺の民泊施設で火災 けが人・逃げ遅れなし警視庁などによりますと、建物の2階など90平方メートルが燃えていて、現在も消火活動が行われています。けが人や逃げ遅れは、現時点で確認されていないということで