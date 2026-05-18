台湾の頼清徳総統は、アメリカのトランプ大統領が台湾への武器売却について、「中国の対応次第」などと述べたことを受け、武器売却の継続を求めました。トランプ大統領は、15日に放送されたFOXニュースのインタビューで、台湾について、「独立は望んでいない」と述べたほか、武器売却をめぐっては「中国の対応次第」とし、中国との交渉材料にする考えを示しました。トランプ氏の発言を受け、頼総統は17日、自身のSNSで「台湾独立問