高市総理大臣はこのあと開く政府与党連絡会議で中東情勢などを受け、補正予算案の編成に向けた検討を与党幹部らに指示する見通しです。【映像】政府 補正予算案の検討指示へ政権幹部は、高市総理から中東情勢を受けたいまの経済状況などについて説明した上で、与党に対して「補正について考えてほしい」とお願いすることになるだろうと話しています。新年度に入ってわずか1カ月半の異例のタイミングとなりますが、中東情勢の