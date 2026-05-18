ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストで13日に引退会見を行った坂本花織さん（26）が、17日深夜放送のテレビ朝日「GET SPORTS」（日曜深夜1・55）にVTR出演。引退を決めている中で共に旅行に出かけた存在について語った。番組では6日に都内で行われた番組のトークイベントの模様を放送。坂本さんに加え、スペシャルゲストとしてフィギュアスケート女子で22年北京五輪団体銀メダリストで昨季限りで引退し