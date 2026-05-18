千葉県の市川市動植物園の公式Xが17日に更新されました。【映像】市川市動植物園の実際の投稿「本日10:50頃、サル山内に侵入者がありました。当該侵入者を含む2名を、警察官に引き渡しましたのでお知らせします。これを受け、動物や設備の安全確認作業を行いました。一部観覧エリアを閉鎖し警備体制を強化のうえ、本日は引き続き16:30まで開園いたします。なお、ゲート前広場で予定しておりました市川梨丸のグリーティングは中止