栃木・上三川町で3人が死傷した強盗殺人事件で、実行犯として16歳の少年4人が逮捕されたのに続き、指示役とみられる20代の夫婦が逮捕された。なぜ凄惨な事件は起きてしまったのか。現地取材で見えてきたのは、「トクリュウ」の新たな実態だった。一見、ごく普通の少年17日夜、事態は急展開した。栃木・上三川町の住宅で、3人が死傷した強盗殺人事件で新たに逮捕されたのは、指示役の1人とみられる竹前美結容疑者。25歳の女だった。