ガールズグループME：Iが、17日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。MOMONA（22）が「周りの当たり方」を注意された。番組では占師のシウマ氏から「やり始めたらやり遂げるまでやり続けるっていう。自分に対する理想像が相当高いので」と占われた。MOMONAは「本当にそうだと思います」と的中に苦笑い。「カメラ外のほうが、もっと『自分がこうあれ』が強いんですよね。自分1人でも『