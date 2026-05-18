【第69話】 5月18日 公開 第69話を読む 【拡大画像へ】 竹書房は5月18日、くつがえる氏によるマンガ「搾り取らないで、女商人さん!! 」第69話「イズナの妖術」を竹コミ！にて公開した。 第69話では、商人フィロを救いだすためにバニー姿でカジノに潜入したファウストたち。連携しながら少しずつ洗脳を解除していくが、突然ファウストが狙撃されて――。 「搾り取ら