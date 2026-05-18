バーガーキングは、2026年5月18日から22日までの5日間限定で、国内350店舗突破を記念した「ワッパー祭り」を開催します。クーポンは毎日14時以降にアプリで配信人気の「ワッパー」に、フレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いたセットが、通常価格から300円引きになるクーポンを公式アプリで配信。対象メニューは以下の5種です。・ワッパー チーズ セット通常価格1040円のところ、期間中クーポン利用で740円に。・ダブルワッパー