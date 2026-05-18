「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１８日午後１時現在でキオクシアホールディングスが「買い予想数上昇」１位となっている。 キオクシアは大量の買い注文が殺到し、ザラ場に商いが成立する気配がない。ＡＩデータセンターに設置されるＡＩサーバーのＳＳＤ向けに同社のＮＡＮＤ型フラッシュメモリーの需要が沸騰状態となっており、足もとの業績は大方の予想