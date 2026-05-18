シキノハイテックがストップ高まで買われている。同社は１５日取引終了後、２７年３月期通期の単独業績予想を公表。営業損益の見通しを１億１７００万円の黒字（前期は１億６９００万円の赤字）としていることが好感されているようだ。 売上高は前期比３．４％増の６７億９００万円を見込む。半導体検査装置が売り上げ減となる見通しで電子システム事業は減収を予想している半面、マイクロエレクトロニクス事業及び製品開発