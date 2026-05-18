キッセイ薬品工業はストップ安ウリ気配。前週末１５日取引終了後、顕微鏡的多発血管炎・多発血管炎性肉芽腫症治療薬「タブネオス」（一般名アバコパン）について、医療従事者に慎重な投与に関する情報提供活動を開始したと発表した。先行き不透明感を嫌気した売りが膨らんでいる。 新規患者への使用を控えてもらい、継続投与中の患者には肝機能障害のリスクと代替治療を伝えたうえで投与の是非を慎重に判断してもらうことが