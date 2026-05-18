バルカーが急反発している。前週末１５日の取引終了後に発表した２７年３月期の連結業績予想で、売上高６５０億円（前期比１１．０％増）、営業利益９０億円（同２６．７％増）、純利益７１億円（同３８．４％増）と大幅増収増益を見込み、年間配当予想を前期比５０円増の２００円としたことが好感されている。 先端産業市場向け高機能シールの販売増加や機能樹脂全般の需要回復などにより、収益性が改善する見